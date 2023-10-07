Видео с котиками подождут: Google тестирует систему перераспределения нагрузок в ЦОД в часы пик

Корпорация Google, по сообщению Datacenter Dynamics, тестирует специализированную систему, которая позволяет динамически снижать энергопотребление определённых дата-центров в зависимости от текущей нагрузки на локальную энергосеть. Новая система, как отмечается, является дальнейшим развитием технологии перемещения нагрузок между различными ЦОД в зависимости от уровня доступности «зелёной» энергии. Соответствующую функцию Google начала использовать в 2020 году. При этом речь идёт только о задачах, для которых не критичны задержки или требования о суверенитете данных — например, транскодирование видео для YouTube или обновление словарной базы Google Translate. Похожий инструмент внедряет и Microsoft.

Источник: 3dnews.ru