Видеокарты GeForce RTX 40 Super от Gigabyte и Inno3D показались до анонса

Авторитетный инсайдер @momomo_us опубликовал в своём аккаунте в соцсети X серию твитов, в которых поделился изображениями видеокарт серии NVIDIA GeForce RTX 40 Super от компании Gigabyte. В дополнение к этому в интернете появились рендеры ускорителей той же серии в исполнении Inno3D. Источник изображений: videocardz.com

Источник: 3dnews.ru