«Википедия» подала в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру

Некоммерческая организация «Викимедия Фаундейшн», которая обеспечивает работу «Википедии», подала в Тверской районный суд Москвы три иска к первому заместителю генпрокурора Анатолию Разинкину, гласит информация в судебной картотеке. Источник изображения: succo / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru