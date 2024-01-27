Virgin Galactic выполнила первую суборбитальную миссию в этом году

Компания Virgin Galactic провела свою первую суборбитальную миссию в 2024 году. В ходе рейса Galactic 06 космоплана VSS Unity в космосе побывали четыре коммерческих пассажира в сопровождении двух пилотов, управлявших полётом. Источник изображения: Spaceport America

Источник: 3dnews.ru