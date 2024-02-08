VirtualBox адаптирован для работы поверх гипервизора KVM

Компания Cyberus Technology открыла код бэкенда VirtualBox KVM, позволяющего использовать в системе виртуализации VirtualBox встроенный в ядро Linux гипервизор KVM вместо поставляемого в VirtualBox модуля ядра vboxdrv. Бэкенд обеспечивает выполнение виртуальных машин гипервизором KVM с полным сохранением традиционной модели управления и интерфейса VirtualBox. Поддерживается запуск в KVM существующих конфигураций виртуальных машин, созданных для VirtualBox. Код написан на языках С и С++ и распространяется под лицензией GPLv3.

Ключевые достоинства работы VirtualBox поверх KVM:

Возможность запуска VirtualBox и виртуальных машин, созданных для VirtualBox, одновременно с QEMU/KVM и системами виртуализации, использующими KVM, такими как Cloud Hypervisor. Например, изолированные сервисы, требующие особого уровня защиты, могут выполняться при помощи Cloud Hypervisor, а гостевые системы с Windows — в более понятном для пользователя окружении VirtualBox.

Поддержка работы без загрузки драйвера ядра VirtualBox (vboxdrv), что позволяет организовать работу поверх сертифицированных и верифицированных сборок ядра Linux, в которых недопустима загрузка сторонних модулей.

Возможность использования расширенных механизмов аппаратного ускорения виртуализации, поддерживаемых в KVM, но не используемых в VirtualBox. Например, в KVM можно задействовать расширение APICv для виртуализации контроллера прерываний, позволяющего снизить задержки при обработке прерываний и повысить производительность ввода/вывода.

Наличие в KVM возможностей, повышающих безопасность Windows-систем, запущенных в виртуализированных окружениях.

Запуск в системах с ядрами Linux, ещё не поддерживаемыми в VirtualBox. KVM встроен в ядро, в то время как vboxdrv отдельно портируется для каждого нового ядра.

В VirtualBox KVM заявлена стабильная работа в хост-окружениях на базе Linux на системах x86_64 с процессорами Intel. Поддержка процессоров AMD присутствует, но пока помечена как экспериментальная.