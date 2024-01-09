Компания Vivaldi Technologies объявила о выходе новой версии браузера Vivaldi 6.5 для Android.

В данном релизе были расширены возможности синхронизации — в частности, теперь синхронизируется вся история просмотра, что позволяет легко продолжать сёрфинг в сети на любом устройстве с установленным браузером Vivaldi. Ранее синхронизировалась только история введённых адресов.

Также в новой версии браузера была реализована возможность назначать другой поисковик для приватных вкладок — пользователи могут выбрать поисковый сервис с более высоким уровнем приватности.

Подробнее о новых функциях и изменениях в браузере Vivaldi 6.5 для Android можно узнать из официального блога: https://vivaldi.com/ru/blog/vivaldi-on-android-6-5/

Источник: linux.org.ru