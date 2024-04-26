Vivaldi 6.7 для ПК

В очередной версии кроссплатформенного браузера Vivaldi появились следующие нововведения:

Функция Memory Saver; включается в разделе «Вкладки» настроек браузера:

«Сократите использование памяти за счёт автоматического перевода в спящий режим вкладок, которые давно не использовались. Вы по-прежнему можете вручную перевести рабочую область или группу вкладок в спящий режим, если предпочитаете управлять им самостоятельно.»

Встроенный RSS-агрегатор автоматически находит ленты новостей на сайтах.

Быстрое создание рабочих пространств в контекстном меню вкладок:

«Теперь создать новую рабочую область стало проще. Ctrl + щёлкните несколько вкладок (⌘ + щелчок в macOS), а затем щёлкните правой кнопкой мыши, и вы сможете создать рабочую область.»

Теперь можно легко экспортировать свои пароли и ленты новостей, а также закладки, Экспресс-панель, список чтения, заметки, а также другие типы данных.

Для пользователей macOS теперь есть возможность выбрать положение окна на экране.

Источник: linux.org.ru