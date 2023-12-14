Vivo представила серию продвинутых смартфонов среднего уровня Vivo S18

Компания Vivo представила в Китае серию смартфонов S18, включающую модели Vivo S18, S18 Pro и S18e. Новинки отличаются от предшественников обновлённым дизайном и обновлённым оформлением сенсоров камеры на задней панели. У S18 и S18 Pro сохранился прямоугольный модуль камеры, в верхней части которого размещены сенсоры, а в нижней — две светодиодные вспышки. Vivo S18

Источник: 3dnews.ru