Vivo выпустила смартфон iQoo Neo9S Pro на чипе Dimensity 9300+ по цене прошлогоднего Neo9 Pro с Dimensity 9300

В конце прошлого года компания Vivo выпустила смартфоны iQoo Neo9 и Neo9 Pro. Второй оснащается процессором Dimensity 9300 и предлагается по цене от 3000 юаней (около $415). С тех пор компания MediaTek выпустила обновлённый чип Dimensity 9300+, и некоторые производители начали выпускать обновлённые модели смартфонов ранее выпущенных устройств на его основе. iQoo Neo9S Pro как раз является одним из таких устройств. Источник изображений: iQoo

Источник: 3dnews.ru