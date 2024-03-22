VK нарастила годовую выручку на треть благодаря рекламе и образовательным платформам

VK опубликовала пресс-релиз, в котором отчиталась о результатах работы за прошлый год — компания похвасталась выросшей на треть выручкой, инвестициями во всестороннее развитие сервисов и строительство ЦОД, а также популярностью приложения «VK Видео». Источник изображения: unsplash.com

Источник: 3dnews.ru