VKD3D-Proton 2.12 поддерживает Nvidia Reflex

Недавнее обновление VKD3D-Proton до версии 2.12 (*) добавило поддержку Nvidia Reflex. Эта запатентованная технология позволяет снизить задержку системы за счет синхронизации графического процессора и центрального процессора. Таким образом, кадрам, подготовленным процессором, не нужно ждать в очереди рендеринга, что приводит к практически немедленному рендерингу графическим процессором.
Также в новом дополнении:
- API D3D12 Render Pass;
- Shader Model 6.7 для совместимых драйверов Vulkan;
- множество оптимизаций производительности;
- исправления различных ошибок.
(*) Vkd3d – транслятор вызовов Direct3D 12 в графический API Vulkan. Он обеспечивает работу Windows-игр, основанных на Direct3D.
В ответвлении VKD3D-Proton поддерживаются специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows-игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав Vkd3d.
Источник: linux.org.ru