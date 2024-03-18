VKD3D-Proton 2.12 поддерживает Nvidia Reflex

Недавнее обновление VKD3D-Proton до версии 2.12 (*) добавило поддержку Nvidia Reflex. Эта запатентованная технология позволяет снизить задержку системы за счет синхронизации графического процессора и центрального процессора. Таким образом, кадрам, подготовленным процессором, не нужно ждать в очереди рендеринга, что приводит к практически немедленному рендерингу графическим процессором.

Также в новом дополнении:

API D3D12 Render Pass;

Shader Model 6.7 для совместимых драйверов Vulkan;

множество оптимизаций производительности;

исправления различных ошибок.

(*) Vkd3d – транслятор вызовов Direct3D 12 в графический API Vulkan. Он обеспечивает работу Windows-игр, основанных на Direct3D.

В ответвлении VKD3D-Proton поддерживаются специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows-игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав Vkd3d.

Источник: linux.org.ru