Владельцы Tesla Cybertruck жалуются на залипающую педаль газа, компания замедляет выдачу пикапов клиентам из-за дефекта

Электрический пикап Tesla Cybertruck присутствует на рынке не так давно, чтобы попадать под отзывную кампанию, но распространяемая среди немногочисленных владельцев информация указывает на наличие одного опасного дефекта: некоторые машины произвольно ускоряются, поскольку педаль акселератора заклинивает в максимальном положении. Источник изображения: Tesla

Источник: 3dnews.ru