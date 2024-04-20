Власти Китая упростили условия привлечения иностранных инвестиций в национальный технологический сектор

В ситуации, когда чаще приходится слышать об усилении тех или иных ограничений в международных экономических отношениях, необычно звучит новость о принятии властями Китая комплекса мер, направленных на упрощение привлечения иностранных инвестиций в национальные компании технологического сектора. С другой стороны, такие шаги правительства как раз являются ответом на действия геополитических оппонентов. Источник изображения: SMIC

Источник: 3dnews.ru