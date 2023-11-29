Власти России одобрили строительство лунной станции совместно с Китаем

Ратификация подписанного в ноябре прошлого года соглашения между Россией и Китаем на предмет сотрудничества в области создания Международной научной лунной станции одобрена правительственной комиссией по законодательной деятельности. В документе говорится о строительстве станции и совместном исследовании Луны, сообщает РБК. Источник изображения: ИИ-генерация Kandinsky 3.0; 3DNews.ru

Источник: 3dnews.ru