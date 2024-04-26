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Власти США позвали Сэма Альтмана, Дженсена Хуанга и Сатью Наделлу помочь им с защитой от ИИ

Сэм Альтман (Sam Altman) из OpenAI, Дженсен Хуанг (Jensen Huang) из Nvidia, Сатья Наделла (Satya Nadella) из Microsoft, Сундар Пичаи (Sundar Pichai) из Alphabet, Дарио Амодей (Dario Amodei) из Anthropic и другие представители крупнейших компаний, связанных с разработкой ИИ, вошли в состав группы при правительстве США из почти двух десятков человек, призванной защитить критически важную инфраструктуру страны от потенциальных опасностей использования искусственного интеллекта. Источник изображения: Tung Nguyen / pixabay.com
Источник: 3dnews.ru

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