Власти США снова потребовали от ByteDance продать TikTok, пригрозив блокировкой

Американские законодатели внесли законопроект, предписывающий компании ByteDance в шестимесячный срок продать приложение для коротких видео TikTok — в противном случае платформу ждёт блокировка на территории США, передаёт Reuters. Парламентарии связали кардинальную меру с угрозой национальной безопасности, якобы исходящей от китайского владельца платформы. Источник изображения: Alexander Shatov / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru