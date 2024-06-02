Власти Японии готовы стать поручителем по кредитам для Rapidus, строящей в Японии предприятие по выпуску 2-нм чипов

На примере американского «Закона о чипах» можно видеть, что государственная поддержка национальной полупроводниковой отрасли не сводится к предоставлению одних только безвозвратных субсидий, одновременно соискателям предлагаются и льготные кредиты. В Японии власти готовы выступить гарантом их возврата, если соответствующие кредиты будут выделяться банками на развитие местной полупроводниковой отрасли. Источник изображения: Rapidus

Источник: 3dnews.ru