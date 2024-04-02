Власти Японии выделят $3,9 млрд на поддержку контрактного производителя чипов Rapidus

Реализация проекта по строительству совместного предприятия TSMC в префектуре Кумамото доказала, что японские власти готовы демонстрировать щедрость и расторопность, если речь идёт о возрождении национальной полупроводниковой отрасли. Молодая компания Rapidus, которая к 2027 году намеревается наладить в Японии выпуск 2-нм чипов, получит $3,9 млрд субсидий. Источник изображения: Rapidus

Источник: 3dnews.ru