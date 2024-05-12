Власти Южной Кореи готовы выделить $7,3 млрд на поддержку национальной полупроводниковой отрасли

Планы по развитию полупроводниковой промышленности Южной Кореи характеризуются как длительными сроками реализации, так и высоким удельным весом частных инвестиций. Власти страны, тем не менее, стараются обеспечить профильному бизнесу стимулирующую поддержку, и уже готовы выделить $7,3 млрд на укрепление этой отрасли национальной экономики. Источник изображения: Samsung Electronics

Источник: 3dnews.ru