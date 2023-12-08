Вместо Dishonored 3: Bethesda анонсировала однопользовательский боевик Marvel’s Blade от разработчиков Deathloop

Издательство Bethesda Softworks и разработчики из Arkane Lyon (Deathloop, серия Dishonored) представили на церемонии The Game Awards 2023 новую игру. Вопреки курсировавшим слухам, ей оказалась не Dishonored 3. Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник: 3dnews.ru