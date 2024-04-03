ProHoster > Блог > Новости интернета > Вместо электромобиля Apple решила разработать домашних роботов

Вместо электромобиля Apple решила разработать домашних роботов

Известный интересом к продуктам Apple журналист Марк Гурман (Mark Gurman) рассказал, что компания изучает возможность выхода на рынок персональной робототехники, что должно стать новым масштабным проектом после отменённой разработки электромобиля. Источники Гурмана пожелали остаться анонимными, сославшись на «негласность» проекта. Источник изображения: unsplash.com
Источник: 3dnews.ru

Добавить комментарий