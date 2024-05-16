VMware Workstation Pro и Fusion Pro теперь бесплатны для личного пользования

VMware – крупнейший разработчик ПО для виртуализации и облачных вычислений.

В своём блоге они объявили, что с 13 мая 2024 года локальные гипервизоры Workstation Pro и Fusion Pro становятся бесплатными для личного пользования, а для коммерческого —потребуется платная подписка. Продукты Workstation Player и Fusion Player больше нельзя скачать как отдельные приложения, однако, они всё ещё будут поставляться вместе с их Pro-версиями.

Обновление до Pro с лицензией для личного пользования

Пользователи Workstation Player для Linux и Windows должны скачать версию Pro заново, она по умолчанию будет лицензирована для личного пользования. Для доступа к загрузкам нужна учётная запись на support.broadcom.com.

Пользователи Fusion Player могут просто обновиться до Fusion 13.5.2 и удалить лицензионный ключ.

Клиенты с коммерческими лицензиями

Клиенты Fusion Player 13 и Workstation Player 17 с коммерческими лицензиями продолжат видеть работоспособность своих продуктов, и для дальнейшего использования этих версий не требуются новые лицензионные ключи. По истечении срока активной поддержки клиентам будет предложено перейти на версию Pro этих продуктов для продолжения поддержки и обновлений.

Источник: linux.org.ru