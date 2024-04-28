Внешние клиенты обеспечивают контрактный бизнес Intel весьма скромной выручкой

Ещё в начале этого месяца Intel объявила о переходе к новой системе учёта расходов на производство своей продукции, согласно которой будет учитываться выручка, которую одно подразделение компании получает от реализации изделий для нужд другого. В ретроспективе прошлого года это привело к операционным убыткам в размере $7 млрд, но и первый квартал текущего года по новой системе отчётности не добавит оптимизма инвесторам. Источник изображений: Intel

Источник: 3dnews.ru