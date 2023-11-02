Во Франции начали ставить на крыши зданий гибридные солнечно-ветровые генераторы

Французская компания Segula Technologies установила на крышу коммерческого здания в муниципалитете Анже-ан-Сантер десять гибридных солнечно-ветряных генераторов, которые круглый год будут обеспечивать подачу и распределение энергии в сооружении. Одна такая установка включает ветряной генератор мощностью 1500 Вт и два солнечных модуля мощностью 800 Вт каждый, а также индивидуальные аккумуляторы и систему распределения, что делает её умной. Шуточное представление гибридного солнечно-ветрового генератора. Источник изображения: Wind my Roof

Источник: 3dnews.ru