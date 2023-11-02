Во FreeBSD появился драйвер SquashFS и улучшены возможности для рабочих столов

В отчёте о развитии проекта FreeBSD с июля по сентябрь 2023 года представлен новый драйвер с реализацией файловой системы SquashFS, который можно использовать для повышения эффективности работы загрузочных образов, Live-сборок и прошивок на базе FreeBSD. SquashFS работает в режиме только для чтения и обеспечивает очень компактное представление метаданных и хранение данных в сжатом виде. Драйвер реализован на уровне ядра, поддерживает работу с выпуском FreeBSD 13.2 и, среди прочего, позволяет загружать FreeBSD с ФС SquashFS, размещённой в оперативной памяти.

Среди других достижений, отмеченных в отчёте:

Проведена работа по устранению неудобств, возникающих при использовании FreeBSD на рабочем столе. Например, в порт desktop-installer, позволяющий быстро установить и настроить во FreeBSD любое пользовательское окружение или оконный менеджер, добавлен вывод уведомлений о уровне заряда. Через порты deskutils/qmediamanager, sysutils/devd-mount и sysutils/npmount обеспечено монтирование подключаемых носителей и вывод уведомления с информацией об ФС и возможными вариантами действий (запуск файлового менеджера, форматирование, копирование образа, отмонтирование). Добавлен порт deskutils/freebsd-update-notify, показывающий уведомления о наличии обновлений и позволяющий быстро автоматически установить обновления базовой системы, портов и пакетов.

Коллекция портов FreeBSD за отчётный период увеличилась с 34400 до 34600 портов. Число незакрытых PR держится на уровне 3000 (730 PR ещё не разобраны). В ветку HEAD внесено 11454 изменений от 130 разработчиков. Среди значительных обновлений: Mono 5.20, Perl 5.34, PostgreSQL 15, LibreOffice 7.6.2, KDE 5.27.8, KDE Gear 23.08, Rust 1.72.0, Wine 8.0.2, GCC 13.2.0, GitLab 16.3.

В инфраструктуре эмуляции окружения Linux (Linuxulator) реализована поддержка системных вызовов xattr и ioprio, что позволило запускать утилиты rsync и debootstrap, собранные для Linux,

Обновлён порт с рабочим столом Pantheon, развиваемым Linux-дистрибутивом Elementary OS.

Включена поддержка создания снапшотов файловых систем UFS и FFS, на которых включено журналирование (soft updates), а также добавлены возможности для проверки целостности снапшота при помощи утилиты fsck и сохранения дампов снапшотов в фоновом режиме, без остановки работы c ФС и без отмонтирования раздела (запуск dump с флагом «-L»).

Для систем amd64 расширено использование инструкций SIMD в функциях системной библиотеки. Например, в libc добавлены варианты функций, использующих наборы инструкции SSE, AVX, AVX2 и AVX-512F/BW/CD/DQ: bcmp(), index(), memchr(), memcmp(), stpcpy(), strchr(), strchrnul(), strcpy(), strcspn(), strlen(), strnlen() и strspn3). Ведётся работа над функциями memcpy(), memmove(), strcmp(), timingsafe_bcmp() и timingsafe_memcmp().

Ведётся работа по переводу 32-разрядных платформ в разряд устаревших в выпуске FreeBSD 15.

Улучшена идентификация CPU riscv64.

Ведётся работа по реализации поддержки архитектуры аппаратного ускорения сетевых операций NXP DPAA2 (Data Path Acceleration Architecture Gen2).

Обеспечена интеграция OpenSSL 3 в базовую систему.

В /etc/login.conf для свойств priority и umask добавлен параметр «inherit», при котором значение свойств наследуется от процесса login. Также добавлена возможность уменьшения выставленного в /etc/login.conf приоритета через пользовательский файл «~/.login_conf».

Через sysctl-параметр security.bsd.see_jail_proc неавторизированным пользователям в отдельном jail-окруженииттеперь может быть запрещено принудительное завершение, изменение приоритета и отладка скрытых процессов.

В инструментарий для сборки релизов интегрированы утилиты mfsBSD для сборки live-образов, загружаемых в память.

Ведётся работа по созданию плагина на базе ChatGPT для создания экспертной системы, консультирующей по вопросам, связанным с FreeBSD.

Обновлён проект Wifibox, развивающий окружение для использования WiFi-драйверов Linux во FreeBSD.

Представлен проект BSD Cafe, поддерживающий серверы Mastodon и Matrix для общения и совместной работы пользователей FreeBSD. Проектом также запущен сайт с Wiki и RSS-редер Miniflux. В планах создание Git-сервера и платформы виртуализации.

Источник: opennet.ru