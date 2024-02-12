Во вкладках Firefox появится функция предпросмотра эскиза сайта

В ночных сборках Firefox, на базе которых 19 марта будет сформирован выпуск Firefox 124, добавлена возможность отображения эскизов страниц при наведения курсора на вкладки. Помимо эскиза в информационный блок о вкладке также добавлено упоминание показанной во вкладке ссылки. При этом показ ссылки во всплывающей над вкладкой подсказке появится уже в версии Firefox 123, намеченной на 20 февраля.

По умолчанию предпросмотр эскизов отключён и требует активации настройки «browser.tabs.cardPreview.enabled» в about:config. Для управления задержкой перед появлением эскиза добавлена настройка «browser.tabs.cardPreview.delayMs», которая по умолчанию выставлена в 1000 мс, т.е. для появления подсказки требуется, чтобы курсор находился над кнопкой вкладки не менее секунды.

Из изменений в ночных сборках также выделяется:

Сокращено время восстановления большого числа вкладок после перезапуска.

Улучшена работа режима читателя (Reader View), в котором отключено применение для Slack, обновлено оформление прогнозируемого времени чтения и улучшена работа при выборе тёмной темы оформления.

Повышена (прирост в тестах от 2% до 11%) производительность на платформе Linux, благодаря отключению в режиме изоляции некоторых излишних механизмов защиты от атак Spectre и Meltdown.

Источник: opennet.ru