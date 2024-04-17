«Война Миров: Сибирь» удивит актёрской игрой — 1C Game Studios анонсировала сотрудничество с драматическим театром Ермоловой

Разработчики приключенческого экшена «Война Миров: Сибирь» из российской студии 1C Game Studios («Бессмертный. Сказки Старой Руси») объявили о партнёрстве с Московским драматическим театром имени Марии Николаевны Ермоловой. Источник изображения: 1C Game Studios

Источник: 3dnews.ru