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«Война Миров: Сибирь» удивит актёрской игрой — 1C Game Studios анонсировала сотрудничество с драматическим театром Ермоловой

Разработчики приключенческого экшена «Война Миров: Сибирь» из российской студии 1C Game Studios («Бессмертный. Сказки Старой Руси») объявили о партнёрстве с Московским драматическим театром имени Марии Николаевны Ермоловой. Источник изображения: 1C Game Studios
Источник: 3dnews.ru

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