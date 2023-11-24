Volkswagen анонсировала разработку электромобилей дешевле $20 тыс., но пока лишь для Китая

Немецкий автоконцерн Volkswagen заявил, что разработает в Китае новую платформу для электромобилей начального уровня на базе модульной платформы MEB (Modular Electric Drive Matrix). Также было сказано о намерении использовать в производстве больше местных ресурсов для снижения затрат, чтобы вернуть утраченные позиции на крупнейшем в мире автомобильном рынке. Источник изображения: Volkswagen

Источник: 3dnews.ru