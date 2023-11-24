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Volkswagen анонсировала разработку электромобилей дешевле $20 тыс., но пока лишь для Китая

Немецкий автоконцерн Volkswagen заявил, что разработает в Китае новую платформу для электромобилей начального уровня на базе модульной платформы MEB (Modular Electric Drive Matrix). Также было сказано о намерении использовать в производстве больше местных ресурсов для снижения затрат, чтобы вернуть утраченные позиции на крупнейшем в мире автомобильном рынке. Источник изображения: Volkswagen
Источник: 3dnews.ru

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