Волна увольнений в Google, затронувшая команды Flutter, Dart и Python Teams

Компания Google увольняет часть сотрудников, вовлечённых в проекты Flutter и Dart, а также команду, занимающуюся разработками, связанными с языком программирования Python. В качестве основного мотива сокращения персонала упоминается реорганизация, вызванная оптимизацией процессов, перераспределением обязанностей, а также избавлением от бюрократии и лишних звеньев. Увольнение всей Python-команды объясняется заменой старой команды на другую, территориально находящуюся в Мюнхене.

Ожидается, что перенос связанной с Python работы из США в Германию позволит сократить расходы на разработку за счёт найма менее дорогой рабочей силы. Американская команда Python в Google насчитывала менее 10 разработчиков и занималась управлением связанной с языком Python экосистемы в Google, обеспечением стабильности Python, обновлением связанных с Python сторонних пакетов и разработкой инструментария для проверки типов. Общее число подпадающих под увольнение сотрудников не уточняется, при этом судя по поданной в Калифорнии декларации, в размещённом в Саннивейле офисе Google будет уволено около 60 человек.



Источник: opennet.ru