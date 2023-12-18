Вошли в азарт: российский регулятор предложил взять контроль над рынком видеоигр в свои руки, а госорганы забеспокоились

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) подготовил предложения по контролю за рынком видеоигр, которые 7 декабря на совещании в координационном центре при правительстве обсуждались чиновниками и представителями индустрии. Источник изображения: Cyberia Nova

Источник: 3dnews.ru