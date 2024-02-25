Восторженно принятый публикой покерный роглайк Balatro купили более 250 тыс. раз за первые 72 часа

Психоделический покерный роглайк Balatro от канадского разработчика-одиночки LocalThunk разошёлся тиражом свыше 250 тыс. копий суммарно на всех платформах — данная информация появилась в официальном микроблоге проекта. Источник изображения: LocalThunk

Источник: 3dnews.ru