Вплоть до 1,6 нм: за два следующих года TSMC освоит четыре новых техпроцесса

На прошлой неделе представители TSMC заявили, что до конца текущего года компания начнёт серийное производство чипов по технологии N3P, и это подтолкнуло сотрудников ресурса AnandTech обобщить всю доступную о ближайших планах компании информацию в одной таблице. В 2025 и 2026 годах TSMC намерена внедрить четыре новых техпроцесса. Источник изображения: TSMC

Источник: 3dnews.ru