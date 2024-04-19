Все видеокарты Radeon RX 7000 и GeForce RTX 4000 подешевели в Германии ниже рекомендованных цен

Все 40 вариантов видеокарт Radeon RX 7000 и GeForce RTX 40-й серии, присутствующих на рынке Германии, предлагаются по ценам ниже рекомендованных (MSRP). На это указывает свежий анализ рынка от портала 3DCenter. Источник изображения: Hardware Unboxed

Источник: 3dnews.ru