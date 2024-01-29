Всего за полгода в Китае одобрено для публичного использования более 40 больших языковых моделей

За первые шесть месяцев с момента начала процесса утверждения властями Китая моделей искусственного интеллекта (ИИ) в стране было одобрено для публичного использования более 40 ИИ-моделей, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ. Источник изображения: geralt/Pixabay

Источник: 3dnews.ru