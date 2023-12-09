Вселенная теряет хватку: древние звёзды создавали такие тяжёлые элементы, которых сегодня нет в природе

Команда астрономов во главе со специалистом из Университета Мичигана изучила 42 старых звезды в Млечном Пути и пришла к удивительному выводу. На самой заре времён звёзды могли создавать элементы, намного более тяжёлые, чем всё то, что когда-либо встречалось в природе на Земле или вообще во Вселенной. Это заставит по-новому взглянуть на эволюцию звёзд и Вселенной. Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.0/3DNews

Источник: 3dnews.ru