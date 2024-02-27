ВТБ переведёт десятки тысяч рабочих мест на отечественную ОС Astra Linux

В этом году Банк ВТБ планирует перевести всех своих сотрудников на российскую операционную систему Astra Linux. «Группа Астра» сообщила, что ВТБ приобрёл у неё бессрочные лицензии операционной системы Astra Linux в рамках стратегического партнёрства. По оценкам «Infoline-аналитики» покупка лицензий обошлась ВТБ в 2,5–3 млрд руб., уточняют «Ведомости». По словам заместителя руководителя технологического блока и старшего вице-президента ВТБ, внедрение ОС происходит по итогам пилотного тестирования, продолжавшегося в течение 2023 года. Astra Linux уже используют в качестве основной ОС около 3,5 тыс. сотрудников различных подразделений банка. Кроме того, на рабочих местах ещё более 30 тыс. сотрудников были проведены предварительные работы по её установке. В работе над проектом миграции участвует компания «Астра Консалтинг».

Источник: 3dnews.ru