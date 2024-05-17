Вторая бета-версия Android 15

Компания Google опубликовала вторую бета-версию открытой мобильной платформы Android 15. Релиз Android 15 ожидается в третьем квартале 2024 года. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа предварительного тестирования. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 6/6a/6 Pro, Pixel 7/7a/7 Pro, Pixel 8/8 Pro, Pixel Fold и Pixel Tablet, а также для некоторых смартфонов и планшетов от компаний Honor, iQOO, Lenovo, Nothing, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Tecno, vivo и Xiaomi.
Изменения в Android 15 Beta2 по сравнению со первой бета-версией:
- Расширены возможности для одновременной работы с несколькими приложениями на устройствах с большими экранами. Реализована поддержка добавления на экран панели задач для быстрого переключения между приложениями и закрепления ярлыков наиболее часто используемых программ.
- Добавлена возможность определения отдельной приватной секции с приложениями, появляющейся только после дополнительной аутентификации пользователя. Фактически приложения в данной секции хранятся в отдельном профиле, приостанавливаемом, когда доступ к приложениям не разблокирован (т.е. приложения из данного профиля активны только при разблокировке профиля). При просмотре списка приложений, содержимое приватной секции показывается в отдельном блоке. Связанные с приватными приложениями уведомления и настройки при блокировке скрываются, а созданные и загруженные с использованием данных приложений файлы отделены от файлов основного профиля (доступ к приватному контенту из приложений в основном профиле осуществляется через интерфейсы обмена файлами и доступа к изображениям).
- Предоставлена поддержка отображения персонализированных миниатюр. Приложения могут предоставлять виджетам релевантные для пользователя представления миниатюр, вместо выставленных по умолчанию заглушек.
- По умолчанию на уровне системы задействована визуализация при навигации при помощи экранных жестов, при помощи анимации предупреждающая пользователя о предстоящем действии, например, при сдвиге влево показывающая, что приложение будет свёрнуто и показан домашний экран.
- На базе прослойки ANGLE подготовлена реализация OpenGL ES, работающая поверх графического API Vulkan, который отмечен как приоритетный программный интерфейс для взаимодействия с GPU. Задействование прослойки ANGLE для OpenGL-приложений позволяет улучшить совместимость , а в некоторых ситуациях и повысить производительность. Для включения ANGLE в секцию настроек «Developer options/Experimental» добавлена опция «Enable ANGLE». В 2025 году реализацию OpenGL ES на базе ANGLE планируют активировать по умолчанию, а в 2026 году сделать единственно поддерживаемой.
- Обеспечено использование библиотеки dav1d для программного декодирования видео в формате AV1 на устройствах без поддержки аппаратного ускорения. Библиотека развивается участниками проектов VideoLAN и FFmpeg, и нацелена на достижение максимально возможной производительности декодирования и обеспечение качественной работы в многопоточном режиме. В проведённых тестах dav1d в три раза обгоняет по производительности ранее используемый программный декодировщик. Библиотека пока доступна в виде опции, но в одном из следующих обновлений будет предложена по умолчанию.
- В графическую подсистему добавлена поддержка класса Matrix44 для преобразования координат с использованием матрицы 4×4 при манипуляции 2D-поверхностями в 3D-пространстве. Также добавлена функция clipShader для наложения клипа с указанным шейдером.
- Проведена оптимизация работы механизма фоновых сервисов, позволяющего приложениям находиться в активном состоянии, когда с ними не взаимодействует пользователь. Фоновые сервисы, выполняющие синхронизацию данных (dataSync) или обработку мультимедийного контента (mediaProcessing), теперь принудительно останавливаются после работы в течение 6 часов.
- Добавлена поддержка устройств, на которых используются страницы памяти размером 16 КБ. Для задействования 16-килобайтных страниц достаточно просто пересобрать приложения, напрямую или косвенно использующие библиотеки NDK (Native Development Kit). Задействование страниц размером 16 КБ вместо 4 КБ позволяет повысить производительность программ, интенсивно работающих с памятью. Например, при использовании 16-килобайтных страниц время запуска подобных программ в среднем снизилось на 3.16% (для некоторых на 30%), а энегропотребление снизилось на 4.56%. Повторный запуск программы для работы с камерой ускорился на 4.48%, а общее время загрузки системы сократилось на 0.8 сек. (1.5%).
- При предоставлении частичного доступа к контенту в интерфейсе выбора фотографий реализована возможность пометки только фото и видео, которые уже выбирали в недавнем прошлом, что позволяет упростить работу с часто запрашиваемыми фото и видео.
- В конфигураторе (Settings → System → Languages & Input → System languages → Choose how you’re addressed) предоставлена возможность выставления предпочитаемого обращения к пользователю (мужчина, женщина, нейтральное обращение), используемая для адаптации грамматики в выдаваемых системой обращениях. Настройка пока доступна только для французского языка.
- Добавлены дополнительные элементы API для обеспечения плавного перехода в режим «картинка в картинке» программ с элементами интерфейса, отображаемыми поверх основного интерфейса пользователя.
- Предоставлена возможность выбора виброэффекта для предупреждения о поступлении нового уведомления.
- В хранилище Health Connect добавлена поддержка новых типов данных, применяемых при занятиях спортом и контроле за питанием. Например, добавлено поле для контроля за температурой кожи и реализована структура для определения плана тренировок.
- Обеспечена корректная обрезка текста, написанного с использованием шрифтов, воспроизводящих рукописный текст.
Источник: opennet.ru