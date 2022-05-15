Второй бета-выпуск мобильной платформы Android 13

Компания Google представила вторую бета-версию открытой мобильной платформы Android 13. Релиз Android 13 ожидается в третьем квартале 2022 года. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа предварительного тестирования. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 6/6 Pro, Pixel 5/5a 5G, Pixel 4 / 4 XL / 4a / 4a (5G). Тестовые сборки с Android 13 также доступны для некоторых устройств ASUS, HMD (Nokia phones), Lenovo, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, Vivo, Xiaomi и ZTE. Для установивших прошлые тестовые выпуски предоставлено OTA-обновление.

Среди видимых пользователю улучшений в Android 13 (по сравнению с первой бета-версией отмечается в основном исправление ошибок):

Добавлена возможность выборочного предоставления полномочий для доступа к мультимедийным файлам. Если раньше для чтения мультимедийных файлов приходилось предоставлять доступ ко всем файлам в локальном хранилище, то теперь доступ можно ограничить только изображениями, звуковыми файлами или видео.

Реализован новый интерфейс выбора фотографий и видео, позволяющий предоставить приложению доступ только к выбранным изображениям и видео и блокировать обращение к остальным файлам. Ранее похожий интерфейс был реализован для документов. Возможна работа как с локальными файлами, так и с данными, размещёнными в облачных хранилищах.

Добавлен запрос полномочий на вывод уведомлений приложениями. Без получения предварительного права на отображение уведомлений отправка уведомлений приложением будет блокироваться. Для ранее созданных приложений, рассчитанных на использование с прошлыми версиями Android, полномочия будут предоставлены системой от имени пользователя.

Сокращено число приложений, требующих доступа к информации о местоположении пользователя. Например, приложениям выполняющим операции сканирования беспроводных сетей теперь не требуются полномочия, связанные с определением местоположения.

Расширены возможности, нацеленные на повышение конфиденциальности и информирование пользователя о возможных рисках. Помимо предупреждений о доступе приложения к буферу обмена в новой ветке обеспечено автоматическое удаление истории помещения данных в буфер обмена после определённого времени неактивности.

Добавлена новая унифицированная страница с настойками безопасности и конфиденциальности, в которой реализована наглядная цветовая индикация состояния безопасности и предложены рекомендации по усилению защиты.

Предложен набор предварительно подготовленных вариантов цветового оформления интерфейса, позволяющих немного корректировать цвета в рамках выбранной цветовой схемы. Цветовые варианты влияют на внешний вид всех компонентов операционной системы, включая фоновые обои.

Предоставлена возможность адаптации фона пиктограмм любых приложений к цветовой схеме темы оформления или цвету фонового изображения. В интерфейсе управления воспроизведением музыки обеспечено использование в качестве фона изображений обложек воспроизводимых альбомов.

Добавлена возможность привязки к приложениям индивидуальных настроек языка, отличающихся от настроек языка, выбранных в системе.

Значительно улучшена работа на устройствах с большими экранами, такими как планшетные ПК, Chromebook и смартфоны со складными экранами. Для больших экранов оптимизирована компоновка выпадающего блока с уведомлениями, домашнего экрана и экрана блокировки системы, которые теперь используют всё имеющееся экранное пространство. В блоке, появляющемся при скользящем жесте сверху-вниз, на больших экранах обеспечено разделение в разные столбцы быстрых настроек и списка уведомлений. Добавлена поддержка двухпанельного режима работы в конфигураторе, в котором на больших экранах теперь постоянно видны разделы настроек. Улучшены режимы совместимости для приложений. Предложена реализация панели задач, показывающая в нижней части экрана пиктограммы запущенных приложений, позволяющая быстро переключаться между программами и поддерживающая перенос приложений через интерфейс drag&drop в различные области многооконного режима (split-screen), разделяющего экран на части для работы одновременно с несколькими приложениями.

Повышено удобство рисования и ввода текста с использованием электронного пера. Добавлена защита от появления ложных мазков при касании сенсорного экрана руками во время рисования стилусом.

Источник: opennet.ru