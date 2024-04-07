Второй патч для «Смуты» исправляет ошибки в заданиях, повышает скорость установки игры и устраняет проблему с выдачей достижений

Разработчики из российской студии Cyberia Nova объявили о выходе второго обновления для своего исторического ролевого боевика «Смута». Патч исправляет ошибки в разных заданиях и устраняет проблему со скоростью установки игры. Источник изображения: Cyberia Nova

Источник: 3dnews.ru