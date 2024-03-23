Второй предварительный выпуск Android 15

Компания Google представила вторую тестовую версию открытой мобильной платформы Android 15. Релиз Android 15 ожидается в третьем квартале 2024 года. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа предварительного тестирования. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 6/6a/6 Pro, Pixel 7/7a/7 Pro, Pixel 8/8a/8 Pro, Pixel Fold и Pixel Tablet.

Изменения в Android 15 Developer Preview 2 по сравнению с первой предварительной версией: