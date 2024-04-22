«Вы меня извините, но выглядит это безобразно»: первый трейлер душевной игры о жизни хоббитов Tales of the Shire отпугнул фанатов «Властелина колец»

Издательство Private Division и разработчики из новозеландской студии Weta Workshop представили первый трейлер и детали своего уютного симулятора жизни Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game во вселенной «Властелина колец». Источник изображения: Private Division
Источник: 3dnews.ru
Издательство Private Division и разработчики из новозеландской студии Weta Workshop представили первый трейлер и детали своего уютного симулятора жизни Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game во вселенной «Властелина колец». Источник изображения: Private Division