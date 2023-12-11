«Вы забрали мою жизнь»: настоящий «Джокер из Флориды» увидел себя в первом трейлере GTA VI и теперь требует от Rockstar денег

Дебютный трейлер GTA VI оказался полон отсылок к реальным событиям и личностям, включая печально известного «Джокера из Флориды». Не прошло это и мимо самого «шутника» — Лоуренса Салливана (Lawrence Sullivan). Источник изображения: Rockstar Games

Источник: 3dnews.ru