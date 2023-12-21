Выбираем подарки к Новому году с партнёрами 3DNews. Часть 2

3DNews совместно с партнёрами-производителями электроники подготовил небольшую подборку устройств, которая может быть полезной для тех, кто хотел бы приобрести подарки своим близким к Новому году. Это вторая часть подборки, первая находится по этой ссылке. Проектор HIPER CINEMA B9 Блок питания 1STPLAYER NGDP Смартфон realme С55 Смартфон Infinix HOT 40 Pro Смартфон TECNO POVA 5 Pro 5G Цифровой музыкальный плеер Hidizs AP80 PRO-X Смартфон realme 11 Моноблок MSI Modern AM242 12M Робот-пылесос Dreame Bot L20 Ultra Complete Складной смартфон OPPO Find N3 Проектор HIPER CINEMA B9 Реклама | Hiper Technology Limited erid: 4CQwVszH9pWupKEv3NK

Источник: 3dnews.ru