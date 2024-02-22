Выделенных $39 млрд на хватит на восстановление производства чипов в США, признала министр торговли США

Главным итогом выступления министра торговли США Джины Раймондо (Gina Raimondo) на мероприятии Intel Foundry Direct Connect стало заявление о недостаточности выделенных «Законом о чипах» 2022 года субсидий в размере $39 млрд на строительство предприятий по выпуску полупроводников для восстановления лидерства страны в технологической сфере. Источник изображения: Intel

Источник: 3dnews.ru