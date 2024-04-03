Выходцы из Google основали стартап MatX для разработки чипов для тренировки ИИ-моделей

Бывшие сотрудники Google объединились для создания стартапа, который займётся разработкой современных ИИ-чипов. По данным Bloomberg, новые продукты будут предназначены для тренировки больших языковых моделей (LLM), и компания уже привлекла $25 млн на реализацию собственных инициатив. В интервью Bloomberg основатели компании Майк Гюнтер (Mike Gunter) и Райнер Поуп (Reiner Pope) заявили, что Google удалось ускорить работу своих LLM, но её цели оказались слишком «размытыми» из-за чего коллеги решили заняться собственными разработками — чипами для обучения языковых моделей.

Источник: 3dnews.ru