В конце февраля компания Intel пообещала расследовать растущее число жалоб на нестабильность работы процессоров Core 13-го и 14-го поколений с разблокированным множителем (с суффиксом «K» в названии) в играх — пользователи стали часто видеть вылеты и «синие экраны смерти» (BSOD). У большинства проблема проявляется не сразу, а по прошествии некоторого времени. Однако с тех пор от Intel не последовало никаких заявлений, тогда как число жалоб продолжает расти. Источник изображения: Intel

Источник: 3dnews.ru