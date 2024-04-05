Вынос мозга: хоррор Buckshot Roulette об игре в русскую рулетку с дробовиком привёл пользователей Steam в восторг

Независимый эстонский разработчик Майк Клубника (Mike Klubnika) при поддержке издательства Critical Reflex выпустил в Steam хоррор от первого лица Buckshot Roulette об игре в русскую рулетку с дробовиком 12-го калибра. Источник изображений: Steam

Источник: 3dnews.ru