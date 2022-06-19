Выпущена новая стабильная версия Miranda NG 0.96.1

Опубликован новый значительный выпуск мультипротокольного клиента для мгновенного обмена сообщениями Miranda NG 0.96.1, продолжающего развитие программы Miranda. Среди поддерживаемых протоколов: Facebook, ICQ, IRC, Jabber/XMPP, SkypeWeb, Steam, Tox, Twitter и VKontakte. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Программа пока поддерживает работу только на платформе Windows, но началась работа по реализации поддержки Linux. Из планов на будущее также отмечается добавление поддержки новых протоколов, включая WhatsApp и Telegram.

Среди изменений:

Представлены первые результаты портирования на Linux — ядро mir_core теперь может быть собрано для систем на базе Linux.

Добавлена возможность скрывать групповые чаты из списка контактов (как обычные контакты).

Добавлена поддержка сборки с помощью Visual Studio 2022.

Обновлены библиотеки BASS, BASSWMA, libcurl, libtox, PCRE, pthreads-win32 (pthreads4w), SQLite и TinyXML2.

Прекращена поддержка протокола Discord, так как компания Discord Inc максимально затрудняет разработку альтернативных реализаций протокола и заблокировала учётные записи разработчиков Miranda NG.

В реализации проктола VKontakte налажена авторизация (в том числе двухфакторная), добавлена поддержка статуса «Невидимый» и обеспечена возможность отправки аудиосообщений.

Источник: opennet.ru