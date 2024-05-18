Выпуск 7-Zip 24.05

Игорь Павлов анонсировал значительную версию архиватора 7-Zip 24.05. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией LGPL. Для загрузки доступны готовые сборки для Windows и Linux для архитектур i686, x86-64 и ARM 32/64. К сожалению в большинстве дистрибутивов по-прежнему поставляется устаревший p7zip возрастом более 7 лет. Вероятно по причине того, что код 7z зависит от проекта ASMC, который больше нигде не используется.

В новой версии:

Добавлена поддержка ZSTD-архивов (расширение имени файла .zst).

Добавлена поддержка ZIP, SquashFS и RPM, использующих метод сжатия ZSTD.

Добавлена поддержка хэш-алгоритма XXH64, который используется в ZSTD.

Добавлена поддержка формата архивов RAR 7 со словарём размером более 1Гб.

Добавлена поддержка DMG-архивов, использующих метод сжатия XZ (ULMO/LZMA).

Добавлена поддержка NTFS-образов с размером кластера более 64 КБ.

Добавлена поддержка образов MBR и GDP с секторами размером 4 КБ.

Оптимизирована скорость распаковки архивов: rar, cab, wim, zip, gz.

Оптимизирована скорость вычисления хэшей: CRC-32, CRC-64, Blake2sp.

Добавлен фильтр для бинарных файлов для архитектуры RISCV, который позволяет увеличить степень сжатия.

На 20-60% увеличена скорость распаковки LZMA и LZMA2 в версии ARM64 для Windows.

Исправлены ошибки.

Источник: opennet.ru